Пентагон оказывает Украине военную помощь — что известно

США подтвердили передачу Украине пакета военной помощи — что в перечне
6 сентября 2024 17:55
Развернутая батарея ЗРК Patriot. Иллюстративное фото: оф. сайт НАТО
Министерство обороны США подтвердило предоставление пакета дополнительной военной помощи Украине. Общая сумма оказанной помощи составила 250 миллионов долларов.
Об этом говорится на официальном сайте Пентагона в пятницу, 6 сентября.
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Согласно документу, Украина получит:
- противовоздушные ракеты RIM-7;
- запчасти и детали для тяжелых ЗРК Patriot;
- ПЗРК Stinger;
- боекомплект для РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
- тяжелые противотанковые ракеты TOW;
- ПТРК Javelin и AT-4 НЕАТ;
- БМП Bradley;
- БТР M113;
- бронеавтомобили MRAP;
- патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское учебное оборудование;
- оборудование для взрывов и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, автомобильный транспорт.
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