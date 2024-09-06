Пентагон оказывает Украине военную помощь — что известно

Развернутая батарея ЗРК Patriot. Иллюстративное фото: оф. сайт НАТО

Министерство обороны США подтвердило предоставление пакета дополнительной военной помощи Украине. Общая сумма оказанной помощи составила 250 миллионов долларов.

Об этом говорится на официальном сайте Пентагона в пятницу, 6 сентября.

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Согласно документу, Украина получит: