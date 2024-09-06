Пентагон надає Україні військову допомогу — що відомо

Розгорнута батарея ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: оф. сайт НАТО

Міністерство оборони США підтвердило надання пакета додаткової військової допомоги Україні. Загальна сума наданої допомоги склала 250 мільйонів доларів.

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону у п'ятницю, 6 вересня.

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Згідно з документом, Україна отримає: