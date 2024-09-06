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США підтвердили передачу Україні пакета військової допомоги — що у переліку

6 вересня 2024 17:55
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Пентагон надає Україні військову допомогу — що відомо
Розгорнута батарея ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: оф. сайт НАТО
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство оборони США підтвердило надання пакета додаткової військової допомоги Україні. Загальна сума наданої допомоги склала 250 мільйонів доларів. 

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону у п'ятницю, 6 вересня.

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Згідно з документом, Україна отримає:

  • протиповітряні ракети RIM-7;
  • запчастини та деталі для важких ЗРК Patriot;
  • ПЗРК Stinger;
  • боєкомплект для РСЗВ HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібрів 155 мм та 105 мм;
  • важкі протитанкові ракети TOW;
  • ПТРК Javelin та AT-4 НЕАТ;
  • БМП Bradley;
  • БТР M113;
  • бронеавтомобілі MRAP;
  • набої до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • вибухове обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, автомобільний транспорт.

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