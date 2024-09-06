Пентагон надає Україні військову допомогу — що відомо

США підтвердили передачу Україні пакета військової допомоги — що у переліку
6 вересня 2024 17:55
Розгорнута батарея ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: оф. сайт НАТО
Міністерство оборони США підтвердило надання пакета додаткової військової допомоги Україні. Загальна сума наданої допомоги склала 250 мільйонів доларів.
Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону у п'ятницю, 6 вересня.
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Згідно з документом, Україна отримає:
- протиповітряні ракети RIM-7;
- запчастини та деталі для важких ЗРК Patriot;
- ПЗРК Stinger;
- боєкомплект для РСЗВ HIMARS;
- артилерійські снаряди калібрів 155 мм та 105 мм;
- важкі протитанкові ракети TOW;
- ПТРК Javelin та AT-4 НЕАТ;
- БМП Bradley;
- БТР M113;
- бронеавтомобілі MRAP;
- набої до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- вибухове обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, автомобільний транспорт.
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