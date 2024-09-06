Пакет військової допомоги від Нідерландів — що отримає Україна

F-16 ПС ЗСУ йде на зліт. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Уряд Нідерландів передасть обладнання та матеріали для техобслуговування наданих Україні винищувачів F-16. Також українські льотчики отримають до машин ракети класу "повітря-повітря".

Про це заявило Міністерство оборони Нідерландів у п'ятницю, 6 вересня.

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В оборонному відомстві підкреслили, що вартість пакета допомоги складає 80 мільйонів євро. Частину грошей скерують на допоміжні матеріали та запчастини для обслуговування F-16.

"Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Водночас урядовець не розкрив деталей щодо кількості та типу наданого озброєння, а також термінів постачання.