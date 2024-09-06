На Закарпатті розслідують смерть бійця ЗСУ

Поліцейський за комп'ютером. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Закарпатті розпочалося розслідування за фактом смерті військового. Наразі слідчі допитали свідків і родичів померлого, а також розшукують інших очевидців події.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 6 вересня.

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Смерть військовослужбовця на Закарпатті

Прокуратура розпочала розслідування факту смерті військовослужбовця ЗСУ з Мукачівського району. До справи додано примітку "Нещасний випадок".

Слідству стало відомо, що 1 вересня, дорогою до навчального центру у 52-річного військовослужбовця, який перебував у автобусі із іншими військовими, почалися судоми. Після цього він втратив свідомість.

"Чоловіка невідкладно доставили до реанімаційного відділення лікарні у м. Свалява. Медики боролися за його життя, однак через два дні він помер", — говориться у повідомленні прокуратури.

Слідчі допитали свідків і родичів військового. Також вони встановлюють інших очевидці події. Крім цього, призначено судово-медичну експертизу, перевіряються усі обставини і версії події.

Раніше ми писали, що у мережі з'явилася інформація про загибель військовозобов'язаного нібито через побиття працівниками ТЦК. Закарпатський ТЦК та СП спростував інформацію, пояснивши, що його смерть була спричинена природним захворюванням.