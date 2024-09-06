В Закарпатье расследуют смерть бойца ВСУ

Полицейский за компьютером. Фото иллюстративное: Нацполиция

На Закарпатье началось расследование по факту смерти военного. Следователи допросили свидетелей и родственников умершего, а также разыскивают других очевидцев происшествия.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 6 сентября.

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Смерть военнослужащего в Закарпатье

Прокуратура приступила к расследованию факта смерти военнослужащего ВСУ из Мукачевского района. К делу прилагается примечание "Несчастный случай".

Следствием стало известно, что 1 сентября, по дороге в учебный центр у 52-летнего военнослужащего, находившегося в автобусе с другими военными, начались судороги. После этого он упал в обморок.

"Мужа безотлагательно доставили в реанимационное отделение больницы в г. Свалява. Медики боролись за его жизнь, однако через два дня он умер", — говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи допросили свидетелей и родственников военного. Также они устанавливают других очевидцев происшествия. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверяются все обстоятельства и версии происшествия.

Ранее мы писали, что в сети появилась информация о гибели военнообязанного якобы из-за избиения работниками ТЦК.Закарпатский ТЦК и СП опроверг информацию, объяснив, что его смерть была вызвана естественным заболеванием.