Допомога Україні — Канада анонсувала новий пакет підтримки

Міністр оборони Канади Білл Блер. Фото: REUTERS/Blair Gable

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна планує надіслати Україні новий пакет допомоги, куди увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки. Перші поставки відбудуться вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Блер заявив, що у пакет допомоги увійдуть:

80 840 ракет CRV7,

1 300 боєголовок,

шасі від 29 бронетранспортерів M113,

64 бронеавтомобілі Coyote, які більше не використовуються канадськими збройними силами,

960 кулеметів C6,

10 500 пістолетів калібру 9 мм зі свого арсеналу.

Окрім того, Білл Блер анонсував надання у вересні 10 "швидких" та уточнив, що броньовані автомобілі підтримки, які збирали на канадських підприємствах для України, вже використовуються для тренування українських військових у Європі.