Помощь Украине — Канада анонсировала новый пакет поддержки

Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: REUTERS/Blair Gable

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна планирует направить Украине новый пакет помощи, куда войдут авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники. Первые поставки состоятся уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters.

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Во время 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Блэр заявил, что в пакет помощи войдут:

80 840 ракет CRV7,

1 300 боеголовок,

шасси от 29 бронетранспортеров M113,

64 бронеавтомобиля Coyote, которые больше не используются канадскими вооруженными силами,

960 пулеметов C6,

10 500 пистолетов калибра 9 мм из своего арсенала.

Кроме того, Билл Блэр анонсировал предоставление в сентябре 10 "скорых" и уточнил, что бронированные автомобили поддержки, которые собирали на канадских предприятиях для Украины, уже используются для тренировки украинских военных в Европе.