Помощь Украине — Канада анонсировала новый пакет поддержки

Канада анонсировала новый пакет помощи для Украины — что передадут
6 сентября 2024 15:55
Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: REUTERS/Blair Gable
Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна планирует направить Украине новый пакет помощи, куда войдут авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники. Первые поставки состоятся уже в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает Reuters.
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Во время 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Блэр заявил, что в пакет помощи войдут:
- 80 840 ракет CRV7,
- 1 300 боеголовок,
- шасси от 29 бронетранспортеров M113,
- 64 бронеавтомобиля Coyote, которые больше не используются канадскими вооруженными силами,
- 960 пулеметов C6,
- 10 500 пистолетов калибра 9 мм из своего арсенала.
Кроме того, Билл Блэр анонсировал предоставление в сентябре 10 "скорых" и уточнил, что бронированные автомобили поддержки, которые собирали на канадских предприятиях для Украины, уже используются для тренировки украинских военных в Европе.
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