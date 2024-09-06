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Канада анонсировала новый пакет помощи для Украины — что передадут

6 сентября 2024 15:55
Катерина Османская - Редактор
Помощь Украине — Канада анонсировала новый пакет поддержки
Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: REUTERS/Blair Gable
Катерина Османская - Редактор

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна планирует направить Украине новый пакет помощи, куда войдут авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники. Первые поставки состоятся уже в ближайшие месяцы. 

Об этом сообщает Reuters.

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Во время 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Блэр заявил, что в пакет помощи войдут:

  • 80 840 ракет CRV7,
  • 1 300 боеголовок,
  • шасси от 29 бронетранспортеров M113,
  • 64 бронеавтомобиля Coyote, которые больше не используются канадскими вооруженными силами,
  • 960 пулеметов C6,
  • 10 500 пистолетов калибра 9 мм из своего арсенала.

Кроме того, Билл Блэр анонсировал предоставление в сентябре 10 "скорых" и уточнил, что бронированные автомобили поддержки, которые собирали на канадских предприятиях для Украины, уже используются для тренировки украинских военных в Европе.

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