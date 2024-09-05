MSPO 2024 — в Польше проходит выставка мирового вооружения

Украинский бронеавтомобиль "Варта-2" с боевым модулем. Фото: Новини.LIVE

В польском городе Кельце проходит 32-я Международная выставка оборонной промышленности MSPO 2024. На мероприятии представлены уникальные военные разработки семи ведущих стран мира, в том числе украинские.

На месте побывали журналисты Новини.LIVE.

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Мероприятие, которое предлагает инсайдерам отрасли возможность увидеть оборудование 769 компаний из 34 стран мира, обещает стать рекордным событием. Представленные компании провели выставку почти на 35 000 кв.м.

Танки Abrams M1 и Leopard 2 на выставке. Источник: Новини.LIVE

Подавляющее большинство собственных разработок представлено польскими оборонными компаниями, однако также присутствуют и экземпляры производства США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии и Турции. В частности, мощное присутствие на выставке имеют и южнокорейские компании, поскольку именно они создали специальный павильон, подчеркивающий укрепление военно-оборонного и конструкторского сотрудничества между Сеулом и Варшавой.

Стенды Южной Кореи и Украины на выставке. Источник: Новини.LIVE

Между тем специальным гостем MSPO этого года является Украина, представляющая свои новейшие оборонные технологии. Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что перечень отечественных разработок очень велик.

"Представляем сегодня бронеавтомобиль "Варта-2", уникальный тем, что на нем стоит передовой боевой модуль, сделанный по стандартам НАТО, но в то же время такого проекта в странах Евросоюза нет", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что присутствие украинских КБ на такой выставке обязательно для расширения межпартнерского сотрудничества.

"Несмотря на то, что у нас война, нам нужно масштабировать производственные линии, интересоваться новыми разработками наших дружественных стран-партнеров, возможно, у них есть компоненты, которые могут нам помочь. Это коммуникация, которая способствует лишь углублению наших последующих потенциальных конструкторских связей", – подчеркнул Бельбас.