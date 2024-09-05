Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Польщі проходить виставка оборонної промисловості MSPO 2024 — репортаж Новини.LIVE arrow

У Польщі проходить виставка оборонної промисловості MSPO 2024 — репортаж Новини.LIVE

5 вересня 2024 15:41
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
MSPO 2024 — у Польщі триває виставка світового озброєння
Український бронеавтомобіль "Варта-2" з бойовим модулем. Фото: Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У польському місті Кельце триває 32-а Міжнародна виставка оборонної промисловості MSPO 2024. На заході представлено унікальні військові розробки семи провідних країн світу, зокрема й українські.

На місці побували журналісти Новини.LIVE. 

Читайте також:

У Польщі проходить оборонна виставка MSPO 2024


Цьогорічний захід, який пропонує інсайдерам галузі можливість побачити обладнання 769 компаній з 34 країн світу, обіцяє стати рекордною подією. Представлені компанії провели виставку на майже 35 000 кв.м.

мsро 2024 польща
Танки Abrams M1 та Leopard 2 на виставці. Джерело: Новини.LIVE

Переважна більшість власних розробок, авжеж, представлено польськими оборонними компаніями, проте також присутні й екземпляри виробництва США, Великої Британії, Австралії, Канади, Німеччини та Туреччини. Зокрема потужну присутність на виставці мають і південнокорейські компанії, оскільки саме вони створили спеціальний павільйон, який підкреслює зміцнення військово-оборонної та конструкторської співпраці між Сеулом та Варшавою.

msро 2024 польща корея
Оборонна виставка MSPO 2024. Джерело: Новини.LIVE

Тим часом спеціальним гостем цьогорічного MSPO є Україна, яка представляє свої новітні оборонні технології. Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що перелік вітчизняних розробок дуже великий. 

"Представляємо сьогодні бронеавтомобіль "Варта-2", унікальний тим, що на ньому стоїть передовий бойовий модуль, який зроблено за стандартами НАТО, але водночас такого проєкту у країнах Євросоюзу немає", — підкреслив урядовець.

Він додав, що присутність українських КБ на такій виставці обов'язкова для розширення міжпартнерського співробітництва. 

"Попри те, що у нас війна, нам потрібно масштабувати виробничі лінії, цікавитися новими розробками наших дружніх країн-партнерів, можливо, вони мають компоненти, які можуть нам допомогти. Це комунікація, яка сприяє лише поглибленню наших наступних потенційних конструкторських зв'язків", — підкреслив Бельбас. 

Також важливі новини дня по темі:

Польща США Туреччина Канада промисловість Австралія Україна Південна Корея військова техніка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

17:21 У Херсоні знову пролунали вибухи — що відомо

17:19 ВЛК під час дії відстрочки — чи можуть мобілізувати таку особу

17:17 Сервісний центр МВС на Одещині переїхав і працюватиме навіть під час тривог — деталі

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

16:58 Приватизація держбанків — у Раді вирішили змінити процедуру продажу

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

16:57 Рада проголосувала за нових очільників Міністерств — що про них відомо

16:53 Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку — юрист пояснила деталі

16:48 Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot

16:47 В Харкові пролунав вибух

16:45 На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні

Термінова новина

17:21 У Херсоні знову пролунали вибухи — що відомо

17:19 ВЛК під час дії відстрочки — чи можуть мобілізувати таку особу

17:17 Сервісний центр МВС на Одещині переїхав і працюватиме навіть під час тривог — деталі

16:58 Приватизація держбанків — у Раді вирішили змінити процедуру продажу

16:57 Рада проголосувала за нових очільників Міністерств — що про них відомо

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

16:53 Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку — юрист пояснила деталі

16:48 Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot

16:47 В Харкові пролунав вибух

16:45 На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні

16:32 У Білорусі російський безпілотник впав на будівлю — є руйнування

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець