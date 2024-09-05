MSPO 2024 — у Польщі триває виставка світового озброєння

Український бронеавтомобіль "Варта-2" з бойовим модулем. Фото: Новини.LIVE

У польському місті Кельце триває 32-а Міжнародна виставка оборонної промисловості MSPO 2024. На заході представлено унікальні військові розробки семи провідних країн світу, зокрема й українські.

На місці побували журналісти Новини.LIVE.

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Цьогорічний захід, який пропонує інсайдерам галузі можливість побачити обладнання 769 компаній з 34 країн світу, обіцяє стати рекордною подією. Представлені компанії провели виставку на майже 35 000 кв.м.

Танки Abrams M1 та Leopard 2 на виставці. Джерело: Новини.LIVE

Переважна більшість власних розробок, авжеж, представлено польськими оборонними компаніями, проте також присутні й екземпляри виробництва США, Великої Британії, Австралії, Канади, Німеччини та Туреччини. Зокрема потужну присутність на виставці мають і південнокорейські компанії, оскільки саме вони створили спеціальний павільйон, який підкреслює зміцнення військово-оборонної та конструкторської співпраці між Сеулом та Варшавою.

Оборонна виставка MSPO 2024. Джерело: Новини.LIVE

Тим часом спеціальним гостем цьогорічного MSPO є Україна, яка представляє свої новітні оборонні технології. Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що перелік вітчизняних розробок дуже великий.

"Представляємо сьогодні бронеавтомобіль "Варта-2", унікальний тим, що на ньому стоїть передовий бойовий модуль, який зроблено за стандартами НАТО, але водночас такого проєкту у країнах Євросоюзу немає", — підкреслив урядовець.

Він додав, що присутність українських КБ на такій виставці обов'язкова для розширення міжпартнерського співробітництва.

"Попри те, що у нас війна, нам потрібно масштабувати виробничі лінії, цікавитися новими розробками наших дружніх країн-партнерів, можливо, вони мають компоненти, які можуть нам допомогти. Це комунікація, яка сприяє лише поглибленню наших наступних потенційних конструкторських зв'язків", — підкреслив Бельбас.