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Волкер объяснил, изменилась ли позиция Трампа по отношению к Украине

6 сентября 2024 14:34
Валерия Барановская - редактор
Выборы президента США — изменилось ли отношение Трампа к Украине
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Позиция экс-президента США Дональда Трампа по отношению к Украине уже изменилась. В случае его возвращения к власти он, вероятно, предоставит Украине помощь через программу лендлиза.

Об этом сообщил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью для "Радио Свобода".

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Изменилась ли риторика Трампа по отношению к Украине

Волкер заявил, что риторика Трампа в отношении Украины уже изменилась. По его словам, именно экс-президент США предоставил политическое прикрытие спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, чтобы тот смог вынести на голосование пакет помощи Украине, который поддержали 70% членов Палаты, что свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке.

"Когда Марджори Тейлор Грин угрожала снять спикера, Трамп снова вступился за спикера и сказал: "Марджори, успокойся". Поэтому он уже занял позицию, когда он не хочет, чтобы Украина потерпела поражение", — отметил Волкер.

По его мнению, опыт наблюдения за катастрофой в Афганистане, когда Джо Байден был президентом, стал для Трампа важным уроком.

"Он не будет хотеть, чтобы это произошло при его правлении. Следовательно, он не позволит Украине стать его Афганистаном. Поэтому я не думаю, что он позволит этому произойти", — подчеркнул бывший спецпредставитель США по Украине.

В случае возвращения Трампа к власти, Волкер считает, что США могут оказать помощь Украине через программу лендлиза. Это означает, что Украина сможет ссужать средства для закупки американской оборонной продукции.

"Мне кажется, что это более вероятный путь, на который пошел бы Трамп. Мы этого не знаем, потому что он еще не президент. Но я думаю, что если его изберут, он, скорее всего, будет делать именно так", — отметил Волкер. 

В случае победы Гаррис, по мнению Волкера, Соединенные штаты продолжат оказывать Украине помощь в качестве дополнительных ассигнований. То есть, по той же схеме, которая работала и раньше.

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