Вибори президента США — чи змінилося ставлення Трампа до України

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Позиція експрезидента США Дональда Трампа щодо України вже змінилася. У разі його повернення до влади він, ймовірно, надасть Україні допомогу через програму лендлізу.

Про це повідомив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Волкер заявив, що риторика Трампа щодо України вже змінилася. За його словами, саме експрезидент США надав політичне прикриття спікеру Палати представників Майку Джонсону, щоб той зміг винести на голосування пакет допомоги Україні, який підтримали 70% членів Палати, що свідчить про сильну двопартійну підтримку.

"Коли Марджорі Тейлор Грін погрожувала зняти спікера, Трамп знову заступився за спікера і сказав: "Марджорі, заспокойся". Тож він уже зайняв позицію, коли він не хоче, щоб Україна зазнала поразки", — зазначив Волкер.

На його думку, досвід спостереження за катастрофою в Афганістаном, коли Джо Байден був президентом, став для Трампа важливим уроком.

"Він не хотітиме, щоб це сталося за його правління. Отже, він не дозволить Україні стати його Афганістаном. Тож я не думаю, що він дозволить цьому статися", — підкреслив колишній спецпредставник США з питань України.

У разі повернення Трампа до влади Волкер вважає, що США можуть надати допомогу Україні через програму лендлізу. Це означає, що Україна зможе позичати кошти для закупівлі американської оборонної продукції.

"Мені здається, що це більш вірогідний шлях, на який пішов би Трамп. Ми цього не знаємо, бо він ще не президент. Але я думаю, що якщо його оберуть, він швидше за все робитиме саме так", — відзначив Волкер.

У випадку перемоги Гарріс, на думку Волкера, Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу як додаткові асигнування. Тобто за тією ж схемою, яка працювала й до того.