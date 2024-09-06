Пакет военной помощи от Нидерландов — что получит Украина

F-16 ВС ВСУ идет на взлет. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Правительство Нидерландов передаст оборудование и материалы для техобслуживания предоставленных Украине истребителей F-16. Также украинские летчики получат к машинам ракеты класса "воздух-воздух".

Об этом заявило Министерство обороны Нидерландов в пятницу, 6 сентября.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что стоимость пакета помощи составляет 80 миллионов евро. Часть денег будет направлена на вспомогательные материалы и запчасти для обслуживания F-16.

"Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, основные материалы для обслуживания, специальные инструменты и стремянки. С помощью ракет класса "воздух-воздух" Украина может сбивать вражеские самолеты", — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

В то же время, чиновник не раскрыл деталей относительно количества и типа предоставленного вооружения, а также сроков поставки.