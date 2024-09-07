В США отреагировали на помощь России со стороны Ирана в снабжении оружием

Иранское оружие. Фото: росСМИ

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на помощь со стороны Ирана в поставке России необходимого оружия для войны против Украины. Речь идет о передаче сотен баллистических ракет, а также военных учений для российских военных.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 7 сентября.

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Реакция США на передачу Ираном России ракет

В США заявили, что Россия и Иран углубили связи за последние недели из-за передачи оружия и оказания другой военной помощи. Речь идет о доставке сотен ракет Fath-360 малой дальности и обучении десятков российских военнослужащих, как пользоваться оружием со спутниковым наведением для возможного использования в войне в Украине.

"Мы предупреждали об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину и обеспокоены этими сообщениями. Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Также в Reuters добавили, что другой неназванный американский чиновник рассказал, что США внимательно следят за передачей ракет между Ираном и Россией.

Между тем, в Иране сделали циничное заявление, где заявили, что позиция Тегерана в вопросе войны в Украине "остается неизменной".

"Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу от переговоров о прекращении огня. Таким образом, Иран не только сам воздерживается от таких действий, но также призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, привлеченным в конфликт", — сообщали в представительстве страны.