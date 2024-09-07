Третья мировая война в гибридном формате уже идет, заявила Ясько

Мощный взрыв. Иллюстративное фото: росСМИ

Третья мировая война уже идет. Она происходит в гибридном формате.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

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Она отметила, что радикализация политических партий как левых, так и правых в разных странах является тревожным сигналом.

"Мне кажется, что это очень опасный тренд, где наша историческая украинская роль действительно очень важна. Нам нужно говорить, что мы должны быть объединенными, сильными, и нам нужно объяснять, какие существуют угрозы", — подчеркнула Ясько.

Также в этом контексте народный депутат упомянула о росте популизма в Германии, Франции, Польше и США, чего не наблюдалось 5 лет назад, когда общества этих государств были более стабильными и менее нервными.