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Остин объяснил, почему США не дают Украине разрешение бить по РФ

6 сентября 2024 23:48
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
США не предоставили разрешение на удары вглубь России, — Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не дают разрешение Украине бить вглубь России. По его словам, предоставление разрешения не повлияет на ход событий, ведь россияне передислоцировали свою авиацию, чтобы она не была в радиусе поражения ATACMS.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках заседания контактной группы по оборонным вопросам "Рамштайн" в пятницу, 6 сентября.

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"Что останавливает США: если мы дадим такое разрешение, это не значит, что что-то кардинально изменится, переломит ход событий. У Украины очень много мощностей, чтобы наносить самостоятельно удары по военным целям (в России – Ред.)", — заявил Остин.

Он отметил, что россияне перенесли свою авиацию в другие районы во избежание возможного поражения ракетами ATACMS.

"В ближайшем будущем мы должны сосредотачиваться на том, чтобы помогать Украине использовать то, что она должна, чтобы она эффективно пользовалась этим", — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее Ллойд Остин заявил, что союзники Украины вместе с нацдиректорами по вооружениям наращивают возможности промышленных баз для удовлетворения потребностей Украины для поддержки необходимых поставок на будущее. В частности, идет работа над заменой советского ЗРК С-300.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что лидер России Владимир Путин больше хочет оккупировать Украину, чем обеспечить безопасность для граждан своей страны.

Также Зеленский отметил, что за месяц боев в Курской области Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными.

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