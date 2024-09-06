США не надали дозвіл на удари вглиб Росії, — Ллойд Остін

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не надають дозвіл Україні бити вглиб Росії. За його словами, надання дозволу не вплине на перебіг подій, адже росіяни передислокували свою авіацію, щоб вона не була в радіусі ураження ATACMS.

Про це він повідомив на пресконференції в рамках засідання контактної групи з оборонних питань "Рамштайн" у п'ятницю, 6 вересня.

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"Що зупиняє США: якщо ми дамо такий дозвіл, це не означає, що щось кардинально зміниться, переламає перебіг подій. Україна має дуже багато потужностей, щоб завдавати самостійно ударів по військових цілях (у Росії – Ред.)", — заявив Остін.

Він зазначив, що росіяни перенесли свою авіацію в інші райони, щоб уникнути можливого ураження ракетами ATACMS.

"В найближчому майбутньому ми маємо зосереджуватися на тому, щоб допомагати Україні використовувати те, що вона має, щоб вона ефективно користувалася цим", — підкреслив голова Пентагону.

Раніше Ллойд Остін заявив, що союзники України разом з нацдиректорами з питань озброєнь нарощують можливості промислових баз для задоволення потреб України для підтримки необхідних постачань на майбутнє. Зокрема, вже йде робота над заміною радянського ЗРК С-300.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що лідер Росії Володимир Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для громадян своєї країни.

Також Зеленський зазначив, що за місяць боїв у Курській області Росія втратила шість тисяч солдатів вбитими та пораненими.