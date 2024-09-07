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Трамп заявил, что санкции против России вредят США

7 сентября 2024 00:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп сказал, что антироссийские санкции вредят США и доллару
Выступление Дональда Трампа. Фото: АР
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции вредят Америке. По его словам, они негативно влияют как на экономику США, так и доллар.

Об этом Трамп заявил во время экономического форума в Нью-Йорке, пишет в пятницу, 6 сентября, издание EA Dayli.

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"Проблема с тем, что у нас есть санкции, заключается в том, что я сам пользовался санкциями, но я вводил их и снимал как можно быстрее, потому что в конечном итоге это убивает ваш доллар и убивает все, что представляет доллар, а нам нужно продолжать сохранять его в качестве мировой валюты. Я думаю, это важно", — сказав республиканец.

Он отметил, что потеря доллара как мировой валюты было бы равно проигрышу в войне. Более того, это бы сделало США страной третьего мира.

"Я думаю, что это было бы похоже на проигрыш в войне, если бы мы потеряли доллар как мировую валюту. Я считаю, что это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что сделало бы нас страной третьего мира, и мы не можем этого допустить", — подчеркнул Трамп.

В связи с этим он добавил, что использует санкции "очень мощно" и против тех стран, которые этого заслуживают. Далее, снимает их, поскольку это ухудшает отношения с Ираном и Россией.

"Затем я их снимаю, потому что, посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей, как вы знаете. Все эти вещи происходят. Мы теряем так много стран из-за такого большого количества конфликтов со всеми этими странами, мы потеряем и это. А мы не можем этого допустить. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше", — резюмировал он.

Тем временем штаб кандидата от демократов Камалы Харрис подал данное заявление Трампа, как прямое обещание снять санкции с России в случае, если республиканец победит. Но в его штабе опровергли утверждение, отметив, что Трамп не вспоминал возможное снятие санкций.

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