Трамп сказав, що антиросійські санкції шкодять США та долару

Виступ Дональда Трампа. Фото: АР

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що антиросійські санкції шкодять Америці. За його словами, вони негативно впливають як на економіку США, так і на долар.

Про це Трамп заявив під час економічного форуму в Нью-Йорку, пише у п'ятницю, 6 вересня, видання EA Dayli.

Читайте також:

Що сказав Трамп

"Проблема з тим, що у нас є санкції, полягає в тому, що я сам користувався санкціями, але я вводив їх і знімав якнайшвидше, тому що зрештою це вбиває ваш долар і вбиває все, що представляє долар, а нам потрібно продовжувати зберігати його як світову валюту. Я думаю, це важливо", — сказав республіканець.

Він зазначив, що втрата долара як світової валюти дорівнювала б програшу у війні. Більше того, це зробило б США країною третього світу.

"Я думаю, що це було б схоже на програш у війні, якби ми втратили долар як світову валюту. Я вважаю, що це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу і ми не можемо цього допустити" , — наголосив Трамп.

В связи с этим он добавил, что использует санкции "очень мощно" и против тех стран, которые этого заслуживают. Далее снимает их, поскольку это ухудшает отношения. В частности, с Ираном, Россией и Китаем.

"Потім я їх знімаю, тому що, подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію. Китай намагається зробити свою валюту домінуючою, як ви знаєте. Усі ці речі відбуваються. Ми втрачаємо так багато країн через таку велику кількість конфліктів з усіма цими країнами, ми втратимо і це. А ми не можемо цього допустити. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше", — резюмував він.

Тим часом штаб кандидата від демократів Камали Харріс подав цю заяву Трампа як пряму обіцянку зняти санкції з Росії у разі, якщо республіканець переможе. Але в його штабі спростували твердження, зазначивши, що Трамп не згадував про можливе зняття санкцій.