Третя світова війна в гібридному форматі вже триває, заявила Ясько

Потужний вибух. Ілюстративне фото: росЗМІ

Третя світова війна вже триває. Вона відбувається у гібридному форматі.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

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Вона зазначила, що радикалізація політичних партій — як лівих, так і правих — в різних країнах — є тривожним сигналом.

"Мені здається, що це дуже небезпечний тренд, де наша історична українська роль насправді є дуже важливою. Нам треба говорити, що ми повинні бути об'єднаними, сильними, і нам треба пояснювати, які існують загрози", — наголосила Ясько.

Також в цьому контексті народний депутат згадала про зростання популізму в Німеччині, Франції, Польщі та США, чого не спостерігалося 5 років тому, коли суспільства цих держав були більш стабільними та "менш нервовими".