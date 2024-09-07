Америка будет выводить свои войска с территории Ирака — Reuters

Военные США. Фото: Reuters

США и Ирак достигли договоренности о постепенном выводе сил международной коалиции из Ирака. План также предусматривает сохранение консультативных отношений между странами, что позволит покинуть часть американских военных после сворачивания основных сил.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 6 сентября.

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Соединенные Штаты и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции, возглавляемой США, с территории Ирака.

"У нас есть соглашение, теперь вопрос только в том, когда его объявить", — сказал высокопоставленный чиновник США.

Согласно источникам, план предусматривает вывод сотен военнослужащих до сентября 2025 года, а остальные — до конца 2026-го.

"План, который был согласован в целом, требует окончательного принятия в обеих столицах и официального объявления. Он предусматривает вывод сотен военнослужащих до сентября 2025 года, а остальные — до конца 2026-го", — говорится в сообщении.

Договоренность нуждается в окончательном принятии обеими странами. Кроме того, США и Ирак стремятся сохранить консультативные отношения, что позволит оставить некоторые американские войска для продолжения борьбы с Исламским государством.

Официальное объявление сделки ожидается в ближайшее время.

"Сейчас мы стоим на пороге перехода отношений между Ираком и членами международной коалиции на новый уровень, сосредотачиваясь на двусторонних отношениях в военной, охранной, экономической и культурной сферах", — заявил советник по иностранным делам премьер-министра Ирака Фархад Алаалдин.