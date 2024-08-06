Авиабазу США в Ираке атаковали ракетами, раненные

Американская военная база. Иллюстративное фото из открытых источников

В Ираке в понедельник, 5 августа, произошла атака на американскую военную базу. По меньшей мере пять военнослужащих получили ранения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских официальных лиц во вторник, 6 августа.

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Детали атаки

Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских службах безопасности. Ракеты свалились на базу. Пока непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана принять меры в ответ на убийства.

Ранее Иран заявил, что США несут ответственность за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране из-за поддержки Израиля.

По данным издания, представители США, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что один из американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв основывалось на начальных отчетах, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", — добавил один из чиновников.