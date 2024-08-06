Авіабазу США в Іраку атакували ракетами, є поранені

Американська військова база. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Іраку в понеділок, 5 серпня, відбулась атака на американську військову базу. Щонайменше п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних американських офіційних осіб у вівторок, 6 серпня.

Читайте також:

Деталі атаки

Дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку, повідомили виданню два джерела в іракських службах безпеки. Ракети впали на базу. Наразі незрозуміло, чи була атака пов'язана з погрозами Ірану вжити заходів у відповідь на вбивства.

Раніше Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані через підтримку Ізраїлю.

За даними видання, представники США, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що один з американців отримав серйозні поранення. За їхніми словами, кількість жертв ґрунтувалася на початкових звітах, які ще можуть змінитися.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", — додав один із чиновників.