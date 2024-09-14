Российские военные самолеты пролетели над Аляской — США сделали заявление

Российский самолет Ту-142М3. Иллюстративное фото: росСМИ

В небе над Аляской зафиксирован пролет двух российских военных самолетов ТУ-142. Подобная активность россиян происходит регулярно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

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В американском командовании отметили, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве 13 сентября и не нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады.

Военные США подчеркнули, что подобная активность российской авиации над Аляской является регулярной и не рассматривается как угроза.

NORAD подчеркнуло, что остается готовым применить разные варианты реагирования для защиты Северной Америки.