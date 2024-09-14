Российские военные самолеты пролетели над Аляской — США сделали заявление

В небе над Аляской пролетели два военных самолета России — что об этом говорят в США
В небе над Аляской зафиксирован пролет двух российских военных самолетов ТУ-142. Подобная активность россиян происходит регулярно.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)
Российские самолеты пролетели над Аляской
В американском командовании отметили, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве 13 сентября и не нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады.
Военные США подчеркнули, что подобная активность российской авиации над Аляской является регулярной и не рассматривается как угроза.
NORAD подчеркнуло, что остается готовым применить разные варианты реагирования для защиты Северной Америки.
Читайте Новини.LIVE!