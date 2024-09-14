Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У небі на Аляскою пролетіли два військові літаки Росії — що про це кажуть у США arrow

У небі на Аляскою пролетіли два військові літаки Росії — що про це кажуть у США

14 вересня 2024 12:47
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Російські військові літаки пролетіли над Аляскою — США зробили заяву
Російський літак Ту-142М3. Ілюстративне фото: росЗМІ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У небі над Аляскою зафіксовано проліт двох російських військових літаків ТУ-142. Подібна активність росіян є регулярною.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD)

Читайте також:

Російські літаки пролетіли над Аляскою

У американському командуванні зазначили, що російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі 13 вересня і не порушили суверенний повітряний простір США чи Канади.

Військові США наголосили, що подібна активність російської авіації над Аляскою є регулярною і не розглядається як загроза.

NORAD підкреслило, що залишається готовим застосувати різні варіанти реагування для захисту Північної Америки.

Також важливі новини дня по темі:

США Канада літак Аляска літаки Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:12 Людей понакривало цеглою — військовий розповів, як вижив під час удару РФ по інституту в Полтаві

12:59 ЄС розглядає нові способи продовження санкцій проти Росії — Reuters

12:56 Погрожував дружині гранатою через розлучення — на Одещині затримали шантажистів

12:54 Усик пояснив, чому планує стати міністром спорту України

12:47 У небі на Аляскою пролетіли два військові літаки Росії — що про це кажуть у США

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

12:43 У Міносвіти відповіли, які предмети об'єднають для школярів

12:40 Окупанти атакували енергооб'єкт на Сумщині — в Міненерго повідомили про плани відключень

12:31 Деякі пенсіонери можуть втратити виплати в жовтні — як цьому запобігти

12:23 ЗСУ просунулися в Курській області та атакують російське угруповання, — ISW

12:23 Без води до вечора — у деяких одеситів сьогодні не буде водопостачання

13:12 Людей понакривало цеглою — військовий розповів, як вижив під час удару РФ по інституту в Полтаві

12:59 ЄС розглядає нові способи продовження санкцій проти Росії — Reuters

12:56 Погрожував дружині гранатою через розлучення — на Одещині затримали шантажистів

12:54 Усик пояснив, чому планує стати міністром спорту України

12:47 У небі на Аляскою пролетіли два військові літаки Росії — що про це кажуть у США

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

12:43 У Міносвіти відповіли, які предмети об'єднають для школярів

12:40 Окупанти атакували енергооб'єкт на Сумщині — в Міненерго повідомили про плани відключень

12:31 Деякі пенсіонери можуть втратити виплати в жовтні — як цьому запобігти

12:23 ЗСУ просунулися в Курській області та атакують російське угруповання, — ISW

12:23 Без води до вечора — у деяких одеситів сьогодні не буде водопостачання

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра