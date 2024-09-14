Російські військові літаки пролетіли над Аляскою — США зробили заяву

Російський літак Ту-142М3. Ілюстративне фото: росЗМІ

У небі над Аляскою зафіксовано проліт двох російських військових літаків ТУ-142. Подібна активність росіян є регулярною.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD)

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У американському командуванні зазначили, що російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі 13 вересня і не порушили суверенний повітряний простір США чи Канади.

Військові США наголосили, що подібна активність російської авіації над Аляскою є регулярною і не розглядається як загроза.

NORAD підкреслило, що залишається готовим застосувати різні варіанти реагування для захисту Північної Америки.