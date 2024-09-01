Російські військові літаки протягом року періодично наближаються до кордонів Латвії

Російський літак "Іл-20". Фото: Вікіпедія

Російські військові літаки 109 разів наближалися до кордону Латвії за цей рік. Повітряні сили Латвії разом з патрульними літаками НАТО цього тижня вилітали для ідентифікації російського літака "Іл-20".

Про це повідомили в Національних збройних силах Латвії, пише Delfi.

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Цього року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії зафіксовано 109 випадків появи російських військових літаків.

Минулого року було зареєстровано 159 подібних випадків.

Повідомляється, що цього тижня Повітряні сили Латвії зазначали, що патрульні літаки НАТО вилетіли з військової бази в Лієлварде для ідентифікації російського літака "Іл-20", який регулярно літає над Балтійським морем без транспондера або плану польоту.