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Швейцарія може відмовитися від нейтралітету — як на це вплинула війна в Україні

31 серпня 2024 14:22
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Швейцарія може відмовитися від нейтралітету. Фото: SWI
Швейцарські військові. Фото: SWI
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Швейцарія може розпочати роботу над створенням спільного оборонного потенціалу з Європейським Союзом та Північноатлантичним Альянсом (НАТО). Це призведе до того, що держава відмовитися від нейтралітету, який є основою її зовнішньої політики з 1515 року.

Про це повідомляє Politico.

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Швейцарія може відмовитися від нейтралітету

"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів, як вдома, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з вимогою прояснити свою позицію зростає", — йдеться в доповіді групи експертів, які закликають швейцарію переглянути політику нейтралітету.

Експерти, які готували звіт, серед яких дипломати, високопосадовці, колишній командир швейцарської армії та Вольфганг Ішингер, колишній директор Мюнхенської конференції з безпеки, представили свої висновки міністру оборони та безпеки Швейцарії Віолі Амхерд, яка також є президентом Конфедерації. Рекомендації будуть покладені в основу стратегії безпеки Швейцарії до 2025 року.

За словами експертів, однією з причин необхідності перегляду нейтралітету — його вплив на продаж озброєнь. 

Їхні підрахунки свідчать про те, що минулого року швейцарський експорт озброєнь впав на 27% до менш ніж 746 млн євро порівняно з 2022 роком, оскільки влада Швейцарії забороняє продаж зброї країнам, що перебувають у стані війни.

Варто зазначити, що це вплинуло на відносини з іншими державами, які бажають відправити в Україну зброю, що може включати швейцарські компоненти.

"Заборона на реекспорт має бути скасована", — вважають автори доповіді.

Також експерти прагнуть зміцнити швейцарську збройову промисловість за допомогою активізації офсетної політики та отримання доступу до програм озброєнь ЄС і НАТО.

демонстрація
Проукраїнська демонстрація у Швейцарії. Фото: SWI

Спротив відмові від нейтралітету

Скоріш за все, доповідь зустріне спротив у швейцарському парламенті. Особливо це стосується пацифістських лівих партій і націоналістичних ультраправих.

"Звіт чітко дає зрозуміти, що Швейцарія є західною країною і тому підтримує західні цінності", — зазначив Жан-Марк Ріклі, керівник відділу глобальних і нових ризиків Женевського центру політики безпеки.

Однак, за його словами, "заклики до посилення військової співпраці з НАТО і ЄС, швидше за все, викличуть багато дискусій всередині Швейцарії".

Водночас експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають до зміцнення контактів з військовим альянсом і ЄС щодо спільних навчань, захисту від балістичних ракет, а також двосторонніх і багатосторонніх навчань.

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