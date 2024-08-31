Швейцария может отрешиться от нейтралитета. Фото: SWI

Швейцарские военные. Фото: SWI

Швейцария может начать работу по созданию общего оборонного потенциала с Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом (НАТО). Это приведет к тому, что государство откажется от нейтралитета, который является основой его внешней политики с 1515 года.

Об этом сообщает Politico.

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Швейцария может отказаться от нейтралитета

"После нападения России на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов как дома, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с требованием прояснить свою позицию растет", — говорится в докладе группы экспертов, призывающих швейцарию пересмотреть политику нейтралитета.

Эксперты, готовившие отчет, среди которых дипломаты, чиновники, бывший командир швейцарской армии и Вольфганг Ишингер, бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности, представили свои выводы министру обороны и безопасности Швейцарии Виоли Амхерд, также являющейся президентом Конфедерации. Рекомендации будут положены в основу безопасности Швейцарии до 2025 года.

По словам экспертов, одной из причин необходимости пересмотра нейтралитета является его влияние на продажу вооружений.

Их подсчеты свидетельствуют о том, что в прошлом году швейцарский экспорт вооружений упал на 27% до менее 746 млн евро по сравнению с 2022 годом, поскольку власти Швейцарии запрещают продажу оружия странам, находящимся в состоянии войны.

Следует отметить, что это повлияло на отношения с другими государствами, желающими отправить в Украину оружие, которое может включать швейцарские компоненты.

"Запрет на реэкспорт должен быть отменен", — считают авторы доклада.

Также эксперты стремятся укрепить швейцарскую оружейную промышленность посредством активизации офсетной политики и получения доступа к программам вооружений ЕС и НАТО.

Проукраинская демонстрация в Швейцарии Фото: SWI

Сопротивление отказу от нейтралитета

Скорее всего, доклад встретит сопротивление швейцарскому парламенту. Особенно это касается пацифистских левых партий и националистических ультраправых.

"Отчет четко дает понять, что Швейцария является западной страной и потому поддерживает западные ценности", — отметил Жан-Марк Рикли, руководитель отдела глобальных и новых рисков Женевского центра политики безопасности.

Однако, по его словам, "призывы к усилению военного сотрудничества с НАТО и ЕС, скорее всего, вызовут многие дискуссии внутри Швейцарии".

В то же время, эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают к укреплению контактов с военным альянсом и ЕС относительно совместных учений, защиты от баллистических ракет, а также двусторонних и многосторонних учений.