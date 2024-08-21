Швейцарія підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Засідання парламенту Швейцарії. Фото: Reuters

У середу, 21 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 14-го пакета санкцій, введеного Радою Європейського Союзу проти Росії. Нові санкції набудуть чинності 27 серпня.

Про це повідомив офіційний портал швейцарського уряду.

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Швейцарський уряд вирішив підтримати нові обмеження, зокрема, заборону на імпорт російських алмазів, що були узгоджені на міжнародному рівні.

"Ефективне впровадження санкцій проти Росії та міжнародна координація мають велике значення для Федеральної ради. Федеральна рада також продовжила терміни видачі дозволів на вилучення інвестицій з Росії. Мета полягає в тому, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою діяльність у Росії", — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив перелік санкційних обмежень проти Росії. Тепер під санкції підпадають ще 69 фізичних осіб і 86 юридичних осіб.