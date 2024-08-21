Швейцария поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России

Заседание парламента Швейцарии. Фото: Reuters

В среду, 21 августа, Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к 14-му пакету санкций, введенному Советом Европейского Союза против России. Новые санкции вступят в силу 27 августа.

Об этом сообщил официальный портал швейцарского правительства.

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Санкции против России

Швейцарское правительство решило поддержать новые ограничения, в частности, запрет на импорт российских алмазов, согласованные на международном уровне.

"Эффективное внедрение санкций против России и международная координация имеют большое значение для Федерального совета. Федеральный совет также продлил сроки выдачи разрешений на изъятие инвестиций из России. Цель заключается в том, чтобы швейцарские компании могли законно прекратить свою деятельность в России", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что 9 июля Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) расширил список санкционных ограничений против России. Теперь под санкции подпадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.