В России третий день горит нефтебаза – дым растянулся на сотню километров

Взрывы на русском комбинате "Кавказ". Фото: скриншот

В Ростовской области, в городе Пролетарск, уже третьи сутки длится масштабный пожар на нефтебазе комбината "Кавказ", вспыхнувший после дроновой атаки в ночь на 18 августа. Шлейф черного дыма растянулся на сотню километров.

Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 20 августа.

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Несмотря на российские пожарные, пожар до сих пор не удалось ликвидировать, и густой дым от нефтебазы уже распространился на расстояние до 100 километров.

Напомним, вечером 20 августа, когда около 20:15 произошла новая серия взрывов, в частности, взорвалась еще одна цистерна.

Российские власти сообщали, что на месте происшествия работает более 600 пожарных, задействованы два пожарных поезда и 80 единиц специальной техники. К тушению пожара также привлечен самолет МЧС.