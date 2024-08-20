В России третий день горит нефтебаза – дым растянулся на сотню километров

Дым на сотню километров — кадры масштабного пожара на нефтебазе в Ростовской области
В Ростовской области, в городе Пролетарск, уже третьи сутки длится масштабный пожар на нефтебазе комбината "Кавказ", вспыхнувший после дроновой атаки в ночь на 18 августа. Шлейф черного дыма растянулся на сотню километров.
Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 20 августа.
Пожар на российской нефтебазе
Несмотря на российские пожарные, пожар до сих пор не удалось ликвидировать, и густой дым от нефтебазы уже распространился на расстояние до 100 километров.
Напомним, вечером 20 августа, когда около 20:15 произошла новая серия взрывов, в частности, взорвалась еще одна цистерна.
Российские власти сообщали, что на месте происшествия работает более 600 пожарных, задействованы два пожарных поезда и 80 единиц специальной техники. К тушению пожара также привлечен самолет МЧС.
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