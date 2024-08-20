На російській нафтобазі під Ростовом вибухнула ще одна цистерна — відео

Вибухи на російському комбінаті "Кавказ". Фото: росЗМІ

У Пролетарську Ростовської області вже третю добу триває гасіння великої пожежі, що спалахнула після дронової атаки на нафтокомбінат "Кавказ". Ввечері 20 серпня на території нафтобази вибухнула ще одна цистерна.

Про це повідомляють російські пабліки.

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Російська влада заявила, що вода для гасіння подається безперебійно завдяки двом пожежним поїздам, п’яти магістральним водопроводам і водоймам. За наданою інформацією, до роботи залучені літаки Іл-76 російського МНС, які здійснюють скидання води з повітря.

Однак, згідно з повідомленнями російських пабліків, ввечері 20 серпня на території нафтобази детонувала ще одна цистерна. На місці інциденту працюють понад 600 рятувальників.

Нагадаємо, 18 серпня Сили оборони України завдали удару по черговому важливому об’єкту російських загарбників. Йдеться про комбінат "Кавказ", який постачав нафтопродукти окупаційній армії.