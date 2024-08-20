На российской нефтебазе под Ростовом взорвалась еще одна цистерна

Взрывы на русском комбинате "Кавказ". Фото: росСМИ

В Пролетарске Ростовской области уже третьи сутки длится тушение большого пожара, вспыхнувшего после дроновой атаки на нефтекомбинат "Кавказ". Вечером 20 августа на территории нефтебазы взорвалась еще одна цистерна.

Об этом сообщают российские паблики.

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Российские власти заявили, что вода для тушения подается бесперебойно благодаря двум пожарным поездам, пяти магистральным водопроводам и водоемам. По предоставленной информации, к работе привлечены самолеты Ил-76 российского МЧС, осуществляющие сброс воды с воздуха.

Однако по сообщениям российских пабликов, вечером 20 августа на территории нефтебазы детонировала еще одна цистерна. На месте инцидента работают более 600 спасателей.

Напомним, 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по очередному важному объекту российских захватчиков. Речь идет о комбинате "Кавказ", который поставлял нефтепродукты оккупационной армии.