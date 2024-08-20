В Росії третій день палає нафтобаза — дим розтягнувся на сотню кілометрів

Вибухи на російському комбінаті "Кавказ". Фото: скриншот

У Ростовській області, у місті Пролетарськ, вже третю добу триває масштабна пожежа на нафтобазі комбінату "Кавказ", що спалахнула після дронової атаки в ніч на 18 серпня. Шлейф чорного диму розтягнувся на сотню кілометрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 20 серпня.

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Попри російських пожежників, пожежу досі не вдалося ліквідувати, і густий дим від нафтобази вже поширився на відстань до 100 кілометрів.

Нагадаємо, ввечері 20 серпня, коли близько 20:15 сталася нова серія вибухів, зокрема, вибухнула ще одна цистерна.

Російська влада повідомляла, що на місці події працює понад 600 пожежників, задіяні два пожежні потяги та 80 одиниць спеціальної техніки. До гасіння пожежі також залучено літак МНС.