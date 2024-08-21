Швейцарія оголосила винагороду на найкращу ідею очищення озер від боєприпасів

Озеро у Швейцарії. Фото: bls-schiff.ch

Протягом багатьох років швейцарські військові використовували озера як звалища для старих боєприпасів. Тому зараз Міноборони країни пропонує винагороду у розмірі 50 тисяч франків (понад 57 тисяч доларів) за найкращий план очищення місцевих водойм.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що у Фірвальдштеттському та Невшательському озерах в Швейцарії знаходиться понад 7 800 тонн боєприпасів на різних глибинах. Деякі боєприпаси знаходяться на глибині від 150 до 220 метрів, однак більшість лежать на глибині 6-7 метрів.

Раніше швейцарські військові постійно використовували озера як звалища для старих боєприпасів, адже вважали, що там їх можна безпечно утилізувати. Тому зараз Міністерство оборони Швейцарії пропонує 50 тисяч франків грошової премії за найкращу ідею.

"Три найкращі ідеї щодо безпечного та екологічного рішення для вилучення боєприпасів розділять між собою призовий фонд, але очікується, що операція з порятунку коштуватиме мільярди", — йдеться у матеріалі.

Також відомо, що згідно з оцінкою можливих методів утилізації, яку провели 2005 року, всі запропоновані рішення щодо вилучення боєприпасів становлять серйозні ризики для чутливих екосистем озер.