Швейцария объявила вознаграждение на лучшую идею очищения озер от боеприпасов

Озеро в Швейцарии. Фото: bls-schiff.ch

В течение многих лет швейцарские военные использовали озера как свалки для старых боеприпасов. Поэтому сейчас Минобороны страны предлагает вознаграждение в размере 50 тысяч франков (более 57 тысяч долларов) за лучший план очистки местных водоемов.

Об этом сообщает BBC.

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В Фирвальдштеттском и Невшательском озерах в Швейцарии находится более 7 800 тонн боеприпасов на разных глубинах. Некоторые боеприпасы находятся на глубине от 150 до 220 метров, однако большинство лежит на глубине 6-7 метров.

Ранее швейцарские военные постоянно использовали озера в качестве свалок для старых боеприпасов, считая, что там их можно безопасно утилизировать. Поэтому сейчас Министерство обороны Швейцарии предлагает 50 тысяч франков денежной премии за лучшую идею.

"Три лучшие идеи относительно безопасного и экологического решения по изъятию боеприпасов разделят между собой призовой фонд, но ожидается, что операция по спасению будет стоить миллиарды", — говорится в материале.

Также известно, что согласно оценке возможных методов утилизации, проведенной в 2005 году, все предложенные решения по изъятию боеприпасов представляют серьезные риски для чувствительных экосистем озер.