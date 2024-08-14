В Швейцарии убили украинку – тело нашли в озере

Озеро в Швейцарии. Фото: @Pinguin/Google Maps

В Швейцарии жестоко убили молодую женщину из Черновцов. Ее тело было найдено в озере Иль в городе Сьон на глубине 35 метров.

Об этом сообщила одноклассница убитой в комментарии для molbuk.ua в среду, 14 августа.

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Погибшая Татьяна Терешкова отправилась в Швейцарию вместе с братом в надежде на квалифицированную медицинскую помощь и операцию на тазовой кости. Татьяна имела тяжелую травму и пользовалась костылями с 2015 года.

"Татьяна была человеком с инвалидностью 2 группы и вдовой военного медика. 4 августа 2024 года она, вероятно, была убита на озере Иль в городе Сьон. Ее жестоко избили и утопили. Тело было найдено на глубине 35 метров", — заявила одноклассница погибшей.

Женщина обратилась в Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в Швейцарии, чтобы привлечь внимание к этому трагическому делу.