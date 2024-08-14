У Швейцарії вбили українку — тіло знайшли в озері

Озеро в Швейцарії. Фото: @Pinguin/Google Maps

У Швейцарії жорстоко вбили молоду жінку з Чернівців. Її тіло було знайдене в озері Іль у місті Сьйон на глибині 35 метрів.

Про це повідомила однокласниця вбитої в коментарі для molbuk.ua у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Вбивство українки у Швейцарії

Загибла Тетяна Терешкова поїхала до Швейцарії разом із братом в надії на кваліфіковану медичну допомогу та операцію на тазовій кістці. Тетяна мала важку травму і користувалася милицями з 2015 року.

"Тетяна була людиною з інвалідністю 2 групи та вдовою військового медика. 4 серпня 2024 її ймовірно було вбито на озері Іль в місті Сьйон. Її жорстоко побили і втопили. Тіло було знайдене на глибині 35 метрів", — заявила однокласниця загиблої.

Жінка звернулася до Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Швейцарії, щоб привернути увагу до цієї трагічної справи.