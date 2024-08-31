Операция в Курской области — Генсек НАТО Столтенберг ответил законно ли ее проведение

Владимир Зеленский разговаривает с Йенсом Столтенбергом. Фото: Кин Ченг/REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг ответил, считает ли законным проведение Украиной в Курской области военной операции. Также он сказал, знал ли о планах Украины по проведению такой операции.

Об этом сообщает Reuters.

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"Вторжение Украины в российскую Курскую область законно и охватывает право Киева на самооборону. Украина имеет право защищаться. И согласно международному праву это право не ограничивается границей", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг также добавил, что Украина не сообщала НАТО о своих планах проведения такой операции, поэтому Альянс не принимал участия в ее организации и проведении.

"Президент Зеленский четко дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших нападений России из-за границы. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины, как защищаться", — сказал Столтенберг.

Отметим, что наступательная операция на Курскую область тоже обсуждалась на заседании Совета НАТО-Украина в среду, 28 августа, созванного после мощной массированной атаки со стороны России по Украине 26 августа, как пишет Reuters.