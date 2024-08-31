Операція в Курській області — Генсек НАТО Столтенберг відповів чи законне її проведення

Володимир Зеленський розмовляє з Єнсом Столтенбергом. Фото: Кін Ченг/REUTERS

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг відповів чи вважає проведення Україною в Курській області військової операції. Також він сказав чи знав про плани України проведення такої операції.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Заява Столтенберга про операцію в Курській області

"Вторгнення України в російську Курську область є законним і охоплює право Києва на самооборону. Україна має право захищатися. І згідно з міжнародним правом це право не обмежується кордоном", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що Україна не повідомляла НАТО про свої плани проведення такої операції, тож Альянс не брав участі в її організації та проведенні.

"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим нападам Росії з-за кордону. Як і всі військові операції, ця пов’язана з ризиками. Але це рішення України, як захищатися", — сказав Столтенберг.

Зазначимо, що наступальна операція на Курську область теж обговорювалась на засіданні Ради НАТО-Україна в середу, 28 серпня, яку скликали після потужної масованої атаки з боку Росії по Україні 26 серпня, як пише Reuters.