В МЗС Латвії відповіли чи мала право Україна починати операцію в Курській області

Українські військові. Фото: REUTERS/В'ячеслав Ратинський

У Брюсселі міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловилась щодо операції Збройних сил України в Курській області в Росії. Вона заявила, що згідно з положеннями Організації об'єднаниз націй це елемент самозахисту, а не нападу.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Байба Браже заявила, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії згідно з положеннями ООН і це є самообороною. Йдеться про 51 статтю статуту ООН.

Міністерка додала, що українці, у порівнянні з росіянами, поводять себе обережно та не вбивають цивільне населення.

"Тому цей контрнаступ (у Курській області. — Ред.), на наш погляд, також є правом (України. — Ред.) на самооборону", — підкреслила Браже.

Браже про тренувальні місії

Глава МЗС Латвії акцентувала, що Євросоюз наразі веде і проводитиме тренувальні місії для українських військових. Зараз в ЄС не проводили дискусії про нові тренувальні місії для України, однак якщо такі почнуться, то в Латвії пообіцяли підтримати їх.

Зазначимо, що 29 серпня у Брюсселі почалась неформальна зустріч Ради міністрів ЄС. Головні теми обговорення — надання Україні військової підтримки, що додатково також розглянуть завтра, 30 серпня, під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського союзу.