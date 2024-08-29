Нідерланди назвали умову Україні за яких вона може використати F-16 в Росії

F-16 у небі. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

У Нідерландах заявили, що не проти використання Україною переданих їй F-16 на території Росії. Втім, там висунули жорстку вимогу щодо цілей атак.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс, пише NOS.

Читайте також:

Що Україна може робити з нідерландськими F-16

Брекельманс заявив, що Україна може користуватися переданими їй від Нідерландів F-16 на території Росії. Однак від ЗСУ вимагають дотримання воєнних законів.

"Закони війни говорять, що якщо Україна зазнає нападу з боку Росії, Україна також може атакувати військові цілі. Для F-16 це означало б, що якщо, наприклад, ракета випущена з Росії, ви також можете перехопити її над Росією F-16", — пояснив Брекельманс.

Також міністр додав, що аеропорти теж є законними цілями і це не порушує звичаїв війни, якщо там базуються російські винищувачі і якщо звідти запускають по Україні ракети чи дрони.

Втім Україні заборонили використовувати F-16 для атак по цивільних цілях в Росії: "Україні це явно заборонено. Такі умови ми поставили", — сказав посадовець.

Переговори про дозволи тривають

Брекельманс додав, що з іншими союзниками вже ведуть дискусію про те, який "допустимий" простір можна дати Україні стосовно використання F-16 в Росії, оскільки країна-агресорка атакує з дедалі більших відстаней та робить це чимраз інтенсивніше.

"Треба продовжувати обговорювати те, що потрібно Україні для захисту", — сказав нідерландський посадовець.