Нидерланды назвали условие Украины, при которых она может использовать F-16 в России

F-16 в небе. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Нидерландах заявили, что не против использования Украиной переданных ей F-16 на территории России. Впрочем, там выдвинули жесткое требование по поводу целей атак.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубель Брекельманс, пишет NOS.

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Брекельманс заявил, что Украина может пользоваться переданными ей от Нидерландов F-16 на территории России. Однако от ВСУ требуют соблюдения военных законов.

"Законы войны говорят, что если Украина подвергается нападению со стороны России, Украина также может атаковать военные цели. Для F-16 это означало бы, что если, например, ракета выпущена из России, вы также можете перехватить ее над Россией F-16", — объяснил Брекельманс.

Также министр добавил, что аэропорты тоже законные цели и это не нарушает обычаев войны, если там базируются российские истребители и если оттуда запускают по Украине ракеты или дроны.

Впрочем, Украине запретили использовать F-16 для атак по гражданским целям в России: "Украине это явно запрещено. Такие условия мы поставили", — сказал чиновник.

Переговоры о разрешениях продолжаются

Брекельманс добавил, что с другими союзниками уже ведут дискуссию о том, какое "допустимое" пространство можно дать Украине относительно использования F-16 в России, поскольку страна-агрессор атакует с расстояний, которые растут и делает это все интенсивнее.

"Надо продолжать обсуждать то, что нужно Украине для защиты", — сказал нидерландский чиновник.