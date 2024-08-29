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Глава МИД Латвии ответила, имела ли Украина право начинать операцию на Курщине

29 августа 2024 13:54
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В МИД Латвии ответили имела ли право Украина начинать операцию в Курской области
Украинские военные. Фото: REUTERS/Вячеслав Ратинский
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Брюсселе министерша иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась по поводу операции Вооруженных сил Украины в Курской области в России. Она заявила, что согласно положениям Организации объединение наций это элемент самозащиты, а не нападения.

Об этом сообщает Укринформ.

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Байба Браже заявила, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России согласно положениям ООН и это самооборона. Речь идет о 51 статье устава ООН.

Министр добавила, что украинцы, по сравнению с россиянами, ведут себя осторожно и не убивают гражданское население.

"Поэтому это контрнаступление (в Курской области. — ред.), на наш взгляд, также является правом (Украины. — ред.) на самооборону" , — подчеркнула Браже.

Браже о тренировочных миссиях

Глава МИД Латвии акцентировала, что Евросоюз сейчас ведет и будет проводить терновочные миссии для украинских военных. Сейчас в ЕС не проводились дискуссии о новых тренировочных миссиях для Украины, однако если таковые начнутся, то в Латвии пообещали поддержать их.

Отметим, что 29 августа в Брюсселе началась неформальная встреча Совета Министров ЕС. Главные темы обсуждения — предоставление Украине военной поддержки , дополнительно также рассмотренной завтра, 30 августа, во время неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза.

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