В МИД Латвии ответили имела ли право Украина начинать операцию в Курской области

Глава МИД Латвии ответила, имела ли Украина право начинать операцию на Курщине
В Брюсселе министерша иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась по поводу операции Вооруженных сил Украины в Курской области в России. Она заявила, что согласно положениям Организации объединение наций это элемент самозащиты, а не нападения.
Об этом сообщает Укринформ.
Позиция Латвии по отношению к операции в Курской области
Байба Браже заявила, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России согласно положениям ООН и это самооборона. Речь идет о 51 статье устава ООН.
Министр добавила, что украинцы, по сравнению с россиянами, ведут себя осторожно и не убивают гражданское население.
"Поэтому это контрнаступление (в Курской области. — ред.), на наш взгляд, также является правом (Украины. — ред.) на самооборону" , — подчеркнула Браже.
Браже о тренировочных миссиях
Глава МИД Латвии акцентировала, что Евросоюз сейчас ведет и будет проводить терновочные миссии для украинских военных. Сейчас в ЕС не проводились дискуссии о новых тренировочных миссиях для Украины, однако если таковые начнутся, то в Латвии пообещали поддержать их.
Отметим, что 29 августа в Брюсселе началась неформальная встреча Совета Министров ЕС. Главные темы обсуждения — предоставление Украине военной поддержки , дополнительно также рассмотренной завтра, 30 августа, во время неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза.
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