Российские военные самолеты в течение года периодически приближаются к границам Латвии.

Российский самолет "Ил-20". Фото: Википедия

Российские военные самолеты в 109 раз приближались к границе Латвии за этот год. Воздушные силы Латвии вместе с патрульными самолетами НАТО на этой неделе вылетали для идентификации российского самолета "Ил-20".

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии, пишет Delfi .

Читайте также:

Российские военные самолеты более 100 раз приближались к границе Латвии

В текущем году над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии зафиксировано 109 случаев появления российских военных самолетов.

В прошлом году было зарегистрировано 159 подобных случаев.

Сообщается, что на этой неделе Воздушные силы Латвии отмечали, что патрульные самолеты НАТО вылетели с военной базы в Лиелварде для идентификации российского самолета "Ил-20", регулярно летающего над Балтийским морем без транспондера или плана полета.