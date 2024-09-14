Джо Байден відкинув погрози Путіна щодо використання Україною ракет Storm Shadow

Президент США Джо Байден виступає під час зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Кейром Стармером. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Джо Байден та Кейр Стармер не прийняли остаточного рішення щодо дозволу Україні бити по території Росії далекобійними ракетами Storm Shadow. Втім, президент США заявив, що не вважає використання далекобійної зброї Україною по Росії рівнозначним приєднанню НАТО до війни проти Москви.

Про це повідомляє The Guardian.

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У Вашингтоні в п'ятницю, 13 вересня, в Білому домі відбулася зустріч Джо Байдена із Кейром Стармером. На зустрічі у Блакитній кімнаті також були присутні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі. Серед інших британських учасників були радник з національної безпеки Тім Барроу, і керівник апарату Стармера Сью Грей.

Президент США Джо Байден заявив, що не згоден з думкою, що використання Україною ракет Storm Shadow для бомбардування віддалених цілей окупантів буде рівнозначним тому, що НАТО воюватиме проти Росії.

Журналіст Джеймс Метьюз зі Sky News запитав у Байдена, що він думає про погрози війни з боку Володимира Путіна, на що президент відреагував різко, попросивши його "замовчати, бо він зараз буде говорити". Потім він додав, що "не дуже багато думає про Володимира Путіна".

Кейр Стармер прибув на зустріч через погіршення стосунків з Кремлем після заяви Великої Британії про дозвіл України використовувати ракети Storm Shadow по Росії. Втім, після саміту в Білому домі посадовець заявив, що на зустрічі не йшлося про конкретне рішення щодо Storm Shadow.

"У нас була довга і продуктивна дискусія з низки проблем, включаючи Україну, як ви очікували, Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон, ми говорили про стратегічні і тактичні рішення", — сказав він.

Джо Байден тим часом сказав, що тема стосовно Storm Shadow буде обговорюватися.

"Ми будемо обговорювати це питання. Ми обговоримо це зараз", — сказав Байден на запитання журналіста, чи дозволить він Україні запускати ракети Storm Shadow по віддалених територіях Росії.

Після короткої розмови лідерів тет-а-тет пресконференцію щодо висновків та ухвалених рішень не проводили.