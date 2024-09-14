Байден та Стармер підтвердили наміри підтримувати надалі Україну

Президент США Джо Байден зустрічається з прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Білому домі у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Під час зустрічі вони обговорили зовнішньополітичні питання, а також згадали про Україну.

Про це йдеться у заяві пресслужби Білого Дому.

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"Президент Джозеф Р. Байден-молодший сьогодні зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кейром Стармером у Білому домі. Лідери поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес. Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", — йдеться у заяві.

Джо Байден та Кейр Стармер висловили глибоке занепокоєння через передачу Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії. Також вони обговорили підтримку Китаєм російських оборонно-промислових потужностей.

Говорили політики й про підтримку Ізраїлю. Вони заявили, що й надалі непохитно віддано підтримуватимуть безпеку країни та нагадали про важливість укладення угоди про припинення війни, звільнення заручників та посилення допомоги в Секторі Гази.

Окрім того, вони згадали та засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судно в Червоному морі та нагадали про необхідність робити більше для захисту цивільного населення в Ізраїлі та вирішення гуманітарної ситуації.