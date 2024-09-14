Байден и Стармер подтвердили намерения поддерживать в дальнейшем Украину

Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в Белом доме в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Во время встречи они обсудили внешнеполитические вопросы, вспомнили об Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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Позиция Байдена по поддержке Украины

"Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Кейром Стармером в Белом доме. Лидеры углубленно обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", — говорится в заявлении.

Джо Байден и Кейр Стармер выразили глубокую обеспокоенность из-за передачи Ираном и Северной Кореей летального оружия России. Также они обсудили поддержку Китаем российских оборонно-промышленных мощностей.

Говорили политики и о поддержке Израиля. Они заявили, что и в дальнейшем будут непоколебимо преданно поддерживать безопасность страны и напомнили о важности заключения соглашения о прекращении войны, освобождении заложников и усилении помощи в Секторе Газа.

Кроме того, они вспомнили и осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судно в Красном море и напомнили о необходимости делать больше для защиты гражданского населения в Израиле и разрешения гуманитарной ситуации.