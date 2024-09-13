Мир на пороге второго Карибского кризиса, — Bloomberg

Тактические ракетные системы ATACMS. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность разрешить Украине совершать удары по территории России западным оружием. В частности, обсуждается возможность использования британских ракет Storm Shadow, обладающих навигационными данными США.

Об этом сообщило издание Bloomberg в пятницу, 13 сентября.

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С одной стороны, оно позволит ВСУ уничтожать ключевые объекты, в частности, авиабазы и ракетные составы, которые используются Россией для атак на украинские города. С другой стороны, заставит Россию отвести свою технику и вооружение на более безопасное расстояние, что существенно снизит их эффективность в ведении боевых действий.

В ответ на это лидер России Владимир Путин уже выдвинул ультиматум. Российский лидер утверждает, что подобное разрешение Вашингтона станет сигналом прямого участия НАТО в конфликте, что может привести к новому ядерному кризису.

"Если Украина и НАТО проигнорируют его предупреждение о войне, Путина ожидает разоблачения в качестве слабого лидера для россиян. Ядерный ультиматум Москвы в ответ на удары рискует спровоцировать второй ракетный кризис", — говорится в статье.