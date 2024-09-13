Спикер Пентагона Райдер спутал Россию и Украину во время речи

Спикер Пентагона оговорился во время речи о войне в Украине
13 сентября 2024 19:03
Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: скриншот с видео
Спикер Пентагона Патрик Райдер оговорился, сказав Россия вместо Украины. Он заявил, что Россия должна "защитить свой суверенитет".
Это произошло во время брифинга, который обнародовала пресс-служба Пентагона в Youtube.
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"Мы сосредоточены на предоставлении возможности России защитить свой суверенитет и сдержать будущую российскую агрессию", — заявил Райдер.
Вероятно, он имел в виду "возможности Украины", но после сказанного даже не заметил ошибки.
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