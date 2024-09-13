Спикер Пентагона Райдер спутал Россию и Украину во время речи

Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: скриншот с видео

Спикер Пентагона Патрик Райдер оговорился, сказав Россия вместо Украины. Он заявил, что Россия должна "защитить свой суверенитет".

Это произошло во время брифинга, который обнародовала пресс-служба Пентагона в Youtube.

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"Мы сосредоточены на предоставлении возможности России защитить свой суверенитет и сдержать будущую российскую агрессию", — заявил Райдер.

Вероятно, он имел в виду "возможности Украины", но после сказанного даже не заметил ошибки.