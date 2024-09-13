У Пентагоні відреагували на прохання України дозволити бити вглиб РФ

Міністр оборони США з представництвом на зустрічі. Фото: REUTERS

У Пентагоні висловились щодо прохань України дозволити їй використовувати надану далекобійну зброю по території Росії. Наразі Вашингтон вважає, що Україна здатна використовувати власну зброю для таких цілей.

Про це повідомляє агентство AP.

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Політика Пентагону щодо далекобійної зброї

Зазначимо, що минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін зустрічався з Володимиром Зеленським та відхилив його запит на дозвіл дальніх атак. Він аргументував своє рішення тим, що Україна розробила власні безпілотники, які вже змогли атакувати дальні цілі в Росії.

Україна тривалий час просить в США дозволу завдати удару армійськими тактичними ракетними системами американського виробництва ATACMS по аеродромах, звідки РФ запускає по Україні літаки з КАБами.

"Вони не будуть відповіддю на головну загрозу, з якою стикається Україна від російських плануючих бомб дальнього радіусу дії, які запускаються з відстані понад 300 кілометрів поза зоною досяжності ATACMS", — відповів речник Пентагону підполковник Чарлі Дітц та додав, що одна ракета до ATACMS може коштувати до 1,5 млн доларів, а отже Пентагон має чітко розуміти де, коли, і для чого вони будуть використані.

У четвер, 12 вересня, в Пентагоні заявили, що наразі політика США щодо заборони Україні атакувати вглиб Росії далекобійною зброєю не змінилась.

"На цей час політика не змінилася. Я просто залишу її такою, яка вона є", — сказав прессекретар генерал-майор Пет Райдер.